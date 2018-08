De Ligt hoopt op einde transferperiode: ‘Iedereen wil dat hij blijft’

Matthijs de Ligt is blij met de aankopen die Marc Overmars in de zomer heeft gedaan. De centrale verdediger stelt in een interview met De Telegraaf dat Ajax vorig seizoen ook al ‘een best sterke selectie’ had, maar dat spelers als Daley Blind, Zakaria Labyad en Dusan Tadic iets toevoegen. Een ‘kwaliteitsimpuls’, aldus De Ligt.

De aanvoerder voegt eraan toe dat de spelers van Ajax allemaal weer een jaar verder zijn en ook dat helpt de ploeg van Erik ten Hag om te groeien. “Daarom voegen Tadic en Blind als aankopen, maar ook Hakim Ziyech als relatief jonge routinier zo veel toe. Al denk ik wel dat kwaliteit uiteindelijk bepalend is. Daarom is het ook zo mooi dat Dusan, Hakim, Daley en alle jongens die hier al een tijdje spelen dat beide hebben.”

Ajax heeft ook op het gebied van vechtlust, vertrouwen, sfeer en visie stappen gemaakt en de ‘mix’ in de selectie is in de ogen van De Ligt uitstekend. “We moeten elke week groeien, zorgen dat we een nog beter team worden. Dan kunnen er dit jaar mooie dingen gebeuren.” Toch valt het niet uit te sluiten dat er bij Ajax nog een en ander gaat veranderen, want er zal waarschijnlijk belangstelling zijn voor Ziyech.

“Iedereen wil dat hij blijft”, voegt de zevenvoudig international van het Nederlands elftal er in gesprek met het Algemeen Dagblad aan toe. “Als je ziet hoe belangrijk hij voor ons is. Hij en Tadic houden altijd twee man bezig. Dat voetbalt voor een elftal zo lekker.” Met Ajax neemt De Ligt het dinsdagavond in de return van de Champions League-voorronde op tegen Dynamo Kiev. Het duel in Oekraïne begint om 21.00 uur.