‘Van de wedstrijd tegen FC Emmen leert niemand iets van Ajax’

De Eredivisie kent een aantal grote talenten, maar Willem van Hanegem plaatst daar een kanttekening bij. De icoon van Feyenoord zag spelers als Matthijs de Ligt, Carel Eiting, Frenkie de Jong en Donny van de Beek bijvoorbeeld in actie komen tegen FC Emmen, maar dat was een ploeg die weinig weerstand bood. Willen die voetballers écht beter worden, dan moeten ze meer ‘onder druk’ voetballen.

“Ik ga Emmen hier geen draai om de oren geven, die club leverde een prima prestatie door te promoveren. Maar de wedstrijd zaterdag in Amsterdam, daar leert niemand iets van bij Ajax”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De 74-jarige oud-middenvelder voegt eraan toe dat AZ-Vitesse weliswaar geen spectaculaire wedstrijd was, maar wel dat dit een tactisch steekspel was waarin hij de hand van de trainers zag.

Hij moet dan ook ‘lachen’ om de mensen die dit een ‘slechte’ wedstrijd vonden, stelt hij: “Want juist in die wedstrijd, vooral in de eerste helft, zat van alles om beter te worden. Ik heb Guus Til deze keer in de wedstrijd niet gezien, maar na afloop sprak hij voor de zoveelste keer de juiste woorden. Beide ploegen hadden volgens hem dezelfde intenties, ze gaven elkaar geen tijd en ruimte. En dat was zo. Dan kan het een keer 0-0 worden, maar daar hebben talenten meer aan dan die duels waarin ze geen strobreed in de weg wordt gelegd.”

“Vitesse zette de poort in Alkmaar niet wagenwijd open, zoals ik toch al even zie dat die Russische trainer Leonid Slutsky jarenlang op topniveau heeft gewerkt. AZ deed tactisch eigenlijk hetzelfde, beide ploegen schakelden snel om van aanval naar verdediging en andersom. Dan zie je opeens dat spelers ballen verliezen die ze normaal lekker overal neer kunnen leggen. Gewoon omdat ze minder tijd hebben. Dat zal bij Ajax en PSV in de Champions League net zo zijn en dat brengt onze talenten verder.”