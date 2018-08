‘Ajax moet het salaris van Ziyech gelijktrekken met Tadic en Blind’

“Geld is onbelangrijk”, zei Marc Overmars zaterdag. De directeur spelersbeleid wilde daarmee aangeven dat Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong deze zomer niet mogen vertrekken, maar volgens Valentijn Driessen is het aanblijven van Hakim Ziyech ‘van het allergrootste belang’. De middenvelder is uitgegroeid tot een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste, speler van Ajax.

Ziyech werd lange tijd in verband gebracht met AS Roma, maar de club uit de Serie A ging uiteindelijk voor Javier Pastore. Ziyech zag later ook zijn shirt met rugnummer tien worden overgenomen van Dusan Tadic. Ondanks deze tegenslagen heeft hij ‘op bewonderenswaardige wijze’ de draad opgepakt, schrijft verslaggever Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

“De toezegging van de Ajax-leiding om een transfer niet te dwarsbomen staat tot eind van de week. Met latente interesse uit Frankrijk en Duitsland valt een transfer van Ziyech niet volledig uit te sluiten, hoewel zijn ideaalplaatje niet voorhanden lijkt. Desondanks moet Ajax razendsnel met een serieus signaal richting Ziyech komen”, betoogt de journalist.

“Laat hem financieel, met het openbreken van zijn contract, een salarisverhoging of stevige bonus, weten dat hij voor de club onmisbaar is om de gestelde doelen te halen (…) Volgens Overmars is geld niet belangrijk. Dus waar wacht de technisch directeur nog op? Niemand zal er wakker van liggen als Ajax over de brug komt en Ziyechs financiële plaatje gelijk trekt met de grootverdieners Tadic en Blind. Loon naar prestatie.”