Real Madrid werkt achterstand weg met twee strafschoppen

Real Madrid is na twee speelronden in LaLiga foutloos. Het team van Julen Lopetegui kwam zondag op achterstand tegen Girona, maar in de tweede helft zette men orde op zaken. Sergio Ramos en Karim Benzema benutten strafschoppen en via Gareth Bale en opnieuw Benzema werd het 1-4. De Koninklijke kan zich nu richten op het thuisduel met Leganés van volgende week zaterdag.

Real Madrid, met onder anderen Thibaut Courtois en Luka Modric op de bank, domineerde het balbezit en zag in de beginfase een doelpunt van Benzema vanwege buitenspel worden afgekeurd. Hierna kreeg Isco een goede kans, maar de middenvelder mikte naast. Na zestien minuten sloeg Girona toe: Borja García profiteerde van zwak verdedigen en schoot de bal in de winkelhaak. Keylor Navas voorkwam vervolgens een ruimere achterstand voor Real.

Real Madrid probeerde te reageren en nadat Sergio Ramos een kopkans had laten liggen, was het na 39 minuten alsnog raak. Marco Asensio verdiende een penalty en die werd middels een stiftje benut door Sergio Ramos, die zijn 56e competitiedoelpunt maakte. Na de onderbreking zetten de bezoekers orde op zaken in Montivili: na een overtreding van Pere Pons verzilverde Benzema een strafschop voor de 1-2. Het was zijn eerste treffer tegen Girona ooit.

Bale gooide het duel na een uur vroegtijdig in het slot: de aanvaller werd weggestuurd door Isco en schoof de bal hard in de verre hoek. De Welshman maakte zijn honderdvijftigste doelpunt in clubverband. Het Girona van Eusebio was moegestreden en had weinig meer in te brengen. Real kreeg enkele mogelijkheden om de score op te schroeven en na tachtig minuten viel de 1-4: Benzema schoot van dichtbij binnen na voorwerk van Bale.