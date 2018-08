Huntelaar blijft in beeld bij Oranje: ‘Hij is absoluut goed bezig’

Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal mogelijk nog niet gespeeld. De aanvaller ontbreekt in de selectie voor de wedstrijden tegen Peru (6 september, Amsterdam) en Frankrijk (9 september, Parijs), maar Ronald Koeman sluit niet uit dat Huntelaar onder zijn bewind een kans krijgt.

“Ik vind absoluut dat hij goed bezig is en ik vind hem heel fit ogen. Als Klaas-Jan bewijst dat hij dit kan volhouden, sluit ik niemand uit”, aldus Koeman bij Studio Voetbal. De 35-jarige Huntelaar is het voetbaljaar met zes treffers in acht wedstrijden uitstekend van start gegaan en gaf daar bovendien één assist bij.

De Ajacied maakte in augustus 2006 onder Marco van Basten zijn debuut voor Oranje en staat inmiddels op 42 treffers in 76 interlands. Hij behaalde zijn laatste cap toen hij in oktober 2015 negentig minuten meedeed in de met 2-3 verloren EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. Danny Blind was toen de bondscoach.

“Ik heb Klaas-Jan vorig jaar gesproken. Toen heb ik ook al aangegeven dat ik niets uitsluit. Maar het is logisch dat je in eerste instantie naar anderen kijkt. Met alle respect: hij is 35 jaar en het EK is pas in 2020”, aldus Koeman. Robin van Persie komt ‘in principe’ niet meer in aanmerking voor Oranje. De spits van Feyenoord is niet de ‘eerste optie’ voor de keuzeheer.