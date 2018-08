‘Als ik Ziyech of zijn zaakwaarnemer zou zijn, zou ik bij Ajax blijven’

Hakim Ziyech lijkt bij Ajax te blijven en dat is volgens Rob Jansen een verstandige beslissing. De zaakwaarnemer, die overigens niet de agent is van Ziyech, zegt bij Ziggo Sport dat het voor de Marokkaans international de nodige voordelen oplevert om in Amsterdam te blijven voetballen.

“Als ik Ziyech of zijn zaakwaarnemer zou zijn, zou ik blijven bij Ajax. Zeker als ze Champions League halen. Dan gaat hij de mooiste wedstrijden spelen die hij kan spelen. Hij is in fantastische vorm en doet het enorm goed, zo eerlijk moet je zijn”, aldus Jansen, die onder anderen Marco van Ginkel, Daryl Janmaat en Joël Veltman vertegenwoordigt.

Ziyech werd de afgelopen maanden in verband gebracht met onder meer AS Roma, maar die club lijkt niet meer toe te happen. Als de linkspoot blijft presteren, kan zijn ‘status’ volgens Jansen groeien: “Er kan nog een andere categorie club aan het einde van het volgende seizoen komen. Dat is een keuze.”

“Het hangt er ook vanaf welke club hem nu gaat benaderen. Ze gaan heel voorzichtig te werk, ook zijn zaakwaarnemer doet dat dat keurig. Ik denk niet dat het een jongen is die halsoverkop weggaat.” Het contract van de 25-jarige Ziyech loopt in de Johan Cruijff ArenA nog tot de zomer van 2021 door.