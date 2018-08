Promes is dicht bij transfer naar Ligue 1

Bruno Varela gaat naar Fenerbahçe. De club van Phillip Cocu heeft met Benfica een akkoord bereikt over de transfer van de Portugese doelman. (O Jogo)

Pelle Clement staat in de belangstelling van FC Utrecht. De middenvelder ruilde Ajax vorig jaar in voor Reading, maar komt daar niet aan voetballen toe. (FOX Sports)

(RMC)

AS Monaco en Spartak Moskou zijn in gesprek over de aanvaller en ook Sevilla en Benfica hebben interesse.