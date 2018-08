Top tien speelronde 3 Eredivisie: Ajax en Willem II hofleveranciers

Wie waren volgens de statistieken van Opta de tien beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Ajax maakte gehakt van FC Emmen (5-0) en levert, net als Willem II, twee uitblinkers af aan onderstaand overzicht.

10. Michael Breij (FC Groningen), statistiek: drie doelpogingen, één goal en twee kansen gecreëerd - Breij werd de zevende verschillende doelpuntenmaker van FC Groningen dit kalenderjaar, enkel de drie promovendi hadden er minder in de Eredivisie in 2018.

9. Jeffry Fortes (Excelsior), statistiek: drie doelpogingen, één goal en negen uitverdedigende acties - Jeffry Forte maakte zijn eerste Eredivisiedoelpunt sinds 14 mei 2017 (toen tegen ADO).

8. Sean Klaiber (FC Utrecht), statistiek: 6 voorzetten, 4 aangekomen en 47 passes op de helft van de tegenstander - Sean Klaiber creëerde zeven kansen vanuit open spel voor Utrecht tegen VVV, de laatste Utrechter die dit voor elkaar kreeg in de Eredivisie was Tommy Oar op 30 augustus 2014 (7 tegen sc Heerenveen).

7. Vito van Crooy (PEC Zwolle), statistiek: drie doelpogingen, één goal en vijf balcontacten in de vijandelijke zestien - Drie van de laatste vier Eredivisiedoelpunten van Vito van Crooy kwamen van buiten het strafschopgebied.

6. Luuk de Jong (PSV), statistiek: zes schoten, twee goals en achttien luchtduels aangegaan, 56% gewonnen - Luuk de Jong maakte voor de negende keer een Eredivisiedoelpunt in de negentigste minuut of later; alleen Matthew Amoah deed dit vaker (12).

5. Donis Avdijaj (Willem II), statistiek: vier doelpogingen, twee goals en twee kansen gecreëerd - Donis Avdijaj werd de eerste speler met twee goals bij zijn basisdebuut voor Willem II in de Eredivisie sinds Henry van der Vegt in 1995 (2 tegen Sparta Rotterdam).

4. Hakim Ziyech (Ajax), statistiek: vijf doelpogingen, één goal en vier kansen gecreëerd - Het doelpunt van Hakim Ziyech na acht minuten betekende zijn snelste Eredivisietreffer ooit (58 in totaal).

3. Jens Toornstra (Feyenoord), statistiek: twee doelpogingen, twee goals en twee kansen gecreëerd - Jens Toornstra scoorde voor het eerst sinds 30 november 2013 twee keer in een uitduel in de Eredivisie, toen namens FC Utrecht tegen Heracles Almelo (1-2).

2. Fran Sol (Willem II), statistiek: vier doelpogingen, drie goals en zeven balcontacten in de vijandelijke zestien - Fran Sol werd de eerste speler met twee hattricks in de Eredivisie voor Willem II sinds Mariano Bombarda in 1998 en 1999.

1. Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), statistiek: één assist en 75% persoonlijke duels gewonnen - Klaas-Jan Huntelaar (35 jaar en 13 dagen) werd de oudste Ajacied met twee goals in een Eredivisieduel sinds Arnold Mühren in november 1988.