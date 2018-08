De Boer en Kieft zien ‘Gio’ ingrijpen: ‘Alsof we het over Ibrahimovic hebben’

Feyenoord won zondagmiddag met 3-5 van sc Heerenveen, zonder de aanwezigheid van Jean-Paul Boëtius. De aanvaller ontbrak wederom in de selectie, aangezien hij door de rode kaart tegen De Graafschap zijn zoveelste uitglijder beging. Het besluit van Giovanni van Bronckhorst om Boëtius niet mee te nemen in de plannen, vindt Frank de Boer begrijpelijk.

“Ik denk niet dat dit het enige voorval is geweest, er zal wel meer gebeurd zijn”, zegt de ex-trainer van Ajax, Internazionale en Crystal Palace zondag in Rondo bij Ziggo Sport. "Als hij steeds weer dezelfde fout maakt en het heeft invloed op de kleedkamer, dan moet je een beslissing maken. Dat kan ook een harde beslissing zijn en ik denk dat ze daar nu mee bezig zijn."

Boëtius wil vechten voor zijn plek bij Feyenoord. "Maar Van Bronckhorst kijkt naar het team: heb ik hem nodig en verpest hij de sfeer niet? Als hij weer zoiets doet, trekt hij misschien anderen ook mee. Ik zeg altijd met een speler dat we twee keer kunnen praten over een vooral, bij een derde keer schudden we elkaar de hand. Dan moet je concluderen dat het geen gelukkig huwelijk is."

Tafelgenoot Wim Kieft is enigszins verbaasd over de situatie rond de 24-jarige buitenspeler. "Het lijkt mij echt een prima jongen, het lijkt wel alsof we het over Zlatan Ibrahimovic hebben", stelt de oud-aanvaller van Oranje. "Ik vind het ook wel een beetje een nederlaag voor Feyenoord of er moeten echt dingen gebeurd zijn die wij niet weten."