De Boer kijkt ogen uit bij PEC - PSV: ‘Vorig jaar was hij ook al mijn mannetje’

Younes Namli blonk zaterdagavond namens PEC Zwolle uit tegen PSV. De aanvallende middenvelder speelde een sterke wedstrijd, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat PEC in de slotfase door een treffer van Luuk de Jong tegen een 1-2 nederlaag aanliep. Namli heeft met zijn spel in elk geval indruk gemaakt op Ronald de Boer.

"Bij PEC Zwolle is er voor mij één man: Namli. ik vind het zo'n geweldige speler. Vorig jaar was hij ook al mijn mannetje. Hij heeft zó veel gevoel in dat linkerbeen. Als hij dribbelt, kom je echt niet aan hem. En hij heeft een versnelling en goed schot", is de oud-voetballer annex analist lovend in zijn analyse bij FOX Sports.

De 24-jarige Namli zette tegen PSV al na twee minuten voetballen Mike van Duinen alleen voor doelman Jeroen Zoet, waarna een strafschop volgde voor PEC. Het buitenkansje werd vervolgens niet verzilverd door Van Duinen, waarna PSV door een doelpunt van Luuk de Jong met een voorsprong ging rusten. Na de theepauze kwam PEC langszij via Vito van Crooy en trof Namli zelf nog de lat met een poging van afstand.

"Als je zijn statistieken bekijkt: hij moet nog wel meer goals maken", plaatst De Boer een kanttekening. "Maar PEC Zwolle is geen Ajax, PSV of Feyenoord, waar je meer kans hebt dat je veel goals maakt. Hij moet nog iets meer aanwezig zijn met goals en assists. In mijn ogen heeft deze jongen een grote toekomst."