‘Goed dat hij niet in topvorm is, want dan blijft hij bij Vitesse’

Vitesse speelde zondag doelpuntloos gelijk tegen AZ (0-0) en hoewel de thuisploeg het beste van het spel had, had ook de club uit Arnhem kunnen scoren. Bryan Linssen kreeg een aantal goede mogelijkheden, zag ook Maikel van der Werff. “Die ballen moeten erin”, zei de verdediger tegen FOX Sports.

“Als Linssen in topvorm is, maakt hij die ballen. Op dit moment is hij niet in topvorm”, aldus de aanvoerder, die dat niet alleen als nadelig beschouwt: “Misschien is het ook maar beter, want dan blijft hij bij Vitesse. Ik ben niet bang dat hij vertrekt, maar je weet hoe dat soort dingen gaan. Linssen is belangrijk voor ons, dus ik hoop dat hij blijft.”

“Vitesse en AZ liggen dicht bij elkaar”, voegde Van der Werff er over de wedstrijd aan toe. “Op basis van de tweede helft hadden we niet zoveel te vertellen, maar in de eerste helft deden we het goed.” Linssen erkende na afloop dat hij had moeten scoren: “Ik had er wel twee moeten maken. En misschien wel drie.”

Het Vitesse van Leonid Slutsky loste in de tweede helft overigens geen schot op doel. De laatste keer dat Vitesse dit overkwam was op in februari van dit jaar tegen FC Groningen. Daarnaast vond Vitesse met slechts 66 procent van de passes een medespeler. In oktober 2013 (63 procent bij ADO Den Haag) lag dit aantal voor Vitesse voor het laatst lager in een uitduel.