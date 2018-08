AS Monaco verliest in extremis na duel met twee strafschoppen tegen

AS Monaco heeft zondag verloren op bezoek bij Girondins Bordeaux. De Monegasken hadden het zwaar tegen de club die onlangs trainer Gustavo Poyet schorste en binnenkort mogelijk in zee gaat met Thierry Henry. De zeventienjarige Pietro Pellegri leek Monaco alsnog een punt te bezorgen, maar vlak voor tijd viel het doek voor Monaco: 2-1.

Bordeaux speelde donderdag met 0-0 gelijk tegen Gent in de play-offs van de Europa League en in het Matmut Atlantique was er na 45 minuten ook niet gescoord. De thuisploeg was in de eerste minuten de betere partij, maar grote kansen bleven uit. Halverwege het eerste bedrijf vielen de eerste grote mogelijkheden pas te noteren. Rony Lopes stuitte op doelman Benoit Costil, terwijl Samuel Kalu het aluminium teisterde. Youri Tielemans was ook dicht bij de openingstreffer, maar het schot van de Belg belandde aan de verkeerde kant van de paal.

Direct na de thee was het raak voor de thuisploeg dankzij een benutte strafschop van François Kamano. Jemerson haalde Samuel Kalu in het strafschopgebied neer en vervolgens mocht Kamano aanleggen: 1-0. Bordeaux werd daarna sterker, maar Monaco kwam langszij. Jules Koundé twijfelde achterin in balbezit en Pellegri profiteerde, dribbelde naar het doel en schoot knap raak: 1-1.

Het was de eerste treffer van Pellegri voor de Ligue 1-club en een belangrijke voor Monaco. Het duel leek vlak voor tijd een prooi voor Bordeaux te worden, maar de tweede strafschop van de dag werd niet verzilverd. Kalu meldde zich voor de elf meter, maar Diego Benaglio redde knap. In blessuretijd was het echter alsnog raak voor Bordeaux, dankzij Kamano, die zijn tweede van de wedstrijd maakte.