Chelsea overleeft bizar slot tegen angstgegner; wereldgoal Seri

Chelsea blijft vooralsnog foutloos in de Premier League. Het team van manager Maurizio Sarri had het zondag bijzonder lastig op bezoek bij angstgegner Newcastle United, maar in een krankzinnige slotfase trokken de blauwhemden de drie punten toch nog uit het vuur. Eden Hazard opende een kwartier voor tijd de score, waarna Joselu Newcastle United toch nog een punt leek te bezorgen. Een eigen doelpunt van DeAndre Yedlin betekende drie minuten voor tijd echter toch nog de 1-2.

Sarri had voor het eerst dit seizoen basisplaatsen over voor Mateo Kovacic en Hazard. Het duo moest voor Chelsea een einde maken aan een belabberde reeks op St. James' Park: de laatste vijf uitduels met Newcastle United leverde vier nederlagen en een gelijkspel op voor the Blues. Ook ditmaal verkochten the Magpies hun huid duur, waardoor Chelsea de kleedkamer halverwege opzocht zonder doelpunten.

Newcastle United hield de ruimtes klein en bleef eigenlijk betrekkelijk eenvoudig op de been in de eerste helft. Antonio Rüdiger, Hazard en Pedro Rodríguez losten schoten namens het bezoek, maar zij konden doelman Martin Dúbravka nauwelijks verontrusten. Namens de thuisploeg zorgde Salomón Rondón voor het grootste gevaar: na goed voorbereidend werk van Federico Fernández en Matt Ritchie werkte de spits uit Venezuela naast.

In de tweede helft bleef Chelsea zoeken naar een opening in de defensie van Newcastle United. Een schot van César Azpilicueta werd kort na de onderbreking uit de korte hoek gehaald door Dúbravka, maar verder hoefde de Slowaakse goalie nauwelijks in te grijpen. Het ontbrak Chelsea aan ideeën, hetgeen Rüdiger er na 72 minuten voetballen toe deed besluiten zijn geluk van grote afstand te beproeven. De kanonskogel van de Duitse verdediger spatte echter uiteen op de lat.

Newcastle United leek stand te houden, maar een kwartier voor tijd moest het elftal van Rafael Benítez toch buigen. Arbiter Paul Tierney legde de bal op de stip na een duel tussen Fabian Schär en Marcos Alonso, waarna het buitenkansje op overtuigende wijze werd verzilverd door Hazard. In een knotsgekke slotfase zorgde Joselu vervolgens met het hoofd voor de gelijkmaker, maar door een eigen doelpunt van Yedlin stapte Chelsea uiteindelijk toch nog als winnaar van het veld.

Fulham - Burnley 4-2

Fulham had na nederlagen tegen Crystal Palace en Tottenham Hotspur wat goed te maken en begon dan ook furieus aan de wedstrijd. Jean Michaël Seri opende na vier minuten voetballen de score, door van grote afstand de bovenhoek te vinden. Jeff Hendrick zorgde daarna razendsnel voor de gelijkmaker, maar via twee doelpunten binnen twee minuten van Aleksandar Mitrovic (beide met het hoofd) verschafte de thuisploeg zichzelf weer wat lucht. In een doelpuntrijke eerste helft zorgde James Tarkowski vier minuten voor de theepauze echter toch nog voor een 3-2 ruststand. Na de onderbreking hielden beide teams elkaar lang in evenwicht, alvorens André Schürrle zeven minuten voor tijd de eindstand bepaalde.