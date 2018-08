AZ komt niet voorbij Vitesse en staat koppositie definitief af aan PSV

AZ en Vitesse hebben elkaar in evenwicht gehouden. Het team van uit Alkmaar had het beste van het spel, maar kwam niet tot scoren en staat de eerste plaats nu definitief af aan PSV: 0-0. Er zijn na drie speelronden vier teams die nog ongeslagen zijn: PSV, Ajax en AZ en Vitesse. De laatste keer dat de roodwitten in de kaasstad in de Eredivisie van Vitesse verloren, dateert overigens van december 2009 (1-2).

AZ en Vitesse begonnen zonder nieuwelingen aan het duel en dus ontbrak ook Martin Ödegaard in de basiself; de middenvelder zou pas in de tweede helft invallen. De thuisploeg had in de beginfase het beste van het spel en was na tien minuten dicht bij de 1-0 toen een voorzet van Oussama Idrissi niet kon worden binnengegleden door Myron Boadu. Even later, na zeventien minuten, had de treffer alsnog kunnen vallen, ware het niet dat doelman Eduardo reddingen in huis had op pogingen van Guus Til en Mats Seuntjens.

Het Vitesse van coach Leonid Slutsky werd na een half uur voor het eerst gevaarlijk: na balverlies van Seuntjens kwam Bryan Linssen vrij voor het doel te staan, maar Marco Bizot redde. De keeper had later ook een antwoord op een kopbal van Jake Clarke-Salter en op een inzet met het hoofd van Linssen. Er zouden in de eerste helft dan ook geen treffers vallen. Slutsky en John van den Brom voerden in de rust geen wissels door en hoopten in de tweede helft op beterschap van hun elftallen.

Het eerste gevaar kwam van AZ: Boadu schoof de bal na zeven minuten echter voorlangs. Aan de andere kant deed Vyacheslav Karavaev later een poging, maar die ging hard over. AZ bleef het balbezit domineren, maar deed daar niet veel mee. Vitesse leunde op de verdediging en loerde op de omschakeling; na 66 minuten kreeg het team uit Arnhem een aardige mogelijkheid, maar de kopbal van Clarke-Salter zeilde naast de verkeerde kant van de paal. Na 74 minuten besloten Van den Brom en Slutsky tot mutaties.

Ödegaard loste Matus Bero af en maakte zijn debuut voor FC Hollywood aan de Rijn. Bij de opponent maakte Seuntjens plaats voor Albert Gudmundsson. Na 77 minuten was Ron Vlaar dicht bij de bevrijdende treffer, maar de verdediger kopte uit een hoekschop over. Later zat keeper Eduardo opnieuw mis bij een voorzet, maar ook toen kwam hij met de schrik vrij toen Björn Johnsen met een kopbal te hoog mikte. Vitesse ontsnapte aan een achterstand en trok de doelpuntloze stand over de streep in het AFAS Stadion.