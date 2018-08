Ibrahimovic hekelt Guardiola-nasleep: ‘Dat is niet waar, dat is allemaal bull*’

Het is algemeen bekend dat Zlatan Ibrahimovic en Josep Guardiola niet de beste vrienden van elkaar zijn. De spits en trainer botsten regelmatig bij Barcelona en na zijn periode bij de Catalaanse grootmacht spuwde de Zweed regelmatig zijn gal over Guardiola. Ibrahimovic benadrukt echter dat het conflict niet bij hem begon, maar bij de huidige manager van Manchester City.

“Alles dat is gebeurd, is met een reden gebeurd. Ik heb geen spijt van transfers en de clubs waarvoor ik heb gespeeld. Ik heb moeilijke momenten gekend, die hebben we allemaal. We zijn niet iedere dag een superheld. In Barcelona was het een uitdaging. Ik kwam in een situatie terecht waar de coach niet met mij sprak, dat was nieuw voor mij”, zegt Ibrahimovic in gesprek met ESPN.

“Als ik geen probleem heb, ga ik je niet benaderen. Het gaat om de persoon die wél het probleem heeft. Hij moet de ander benaderen en we moeten het dan als mannen oplossen. Ik had geen probleem met Guardiola, dus het zat mij niet dwars. Het zat de ander dwars, want ik had geen problemen”, aldus de spits van Los Angeles Galaxy, die op een gegeven moment een statement maakte.

“Ik bracht de oplossing door te zeggen: ‘Geen probleem. Als je een probleem hebt, zal ik het voor je oplossen: ik vertrek.’ Ik ga niet blijven en je problemem bezorgen, zo ben ik niet. Het verhaal doet in de media de ronde dat trainers problemen met mij hebben. Met mijn karakter. Dat is niet waar. Dat is allemaal bull*. Als er iemand ooit problemen had, was het de trainer. Een probleem waar ik niets vanaf wist.”