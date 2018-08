‘In defensief opzicht kies ik niet voor Van Dijk, maar voor hem’

Neil Warnock is fan van Sol Bamba. De manager van het naar de Premier League gepromoveerde Cardiff City was eerder al vol lof over de verdediger. Hij liet doorschemeren dat hij de 33-jarige stopper in sommige aspecten hoger inschat dan Virgil van Dijk en de voormalig manager van onder meer Sheffield United is die mening nog altijd toebedeeld.

“Ik vind Sol een goede, hele goede verdediger. Hij is totaal niet van het niveau Van Dijk als er gekeken wordt naar balbehandeling of rust aan de bal. Maar in defensief opzicht kies ik niet voor Van Dijk, maar voor hem”, aldus Warnock, geciteerd door de Liverpool Echo. De Ivoriaanse stopper van Cardiff City kan zich niet echt vinden in de woorden van zijn coach.

“Dat is de trainer die we kennen. Hij raakte een beetje van het padje. Ik had dat nooit gezegd. Zeker niet”, benadrukt Bamba, die een goede band heeft met Warnock. “Toen ik vertrok bij Leeds United, zei hij: ‘Wacht maar, ik ga naar een club.’ Ik wist dat ik zou wachten, want ik vertrouw hem. Mevrouw was niet zo blij, want er kwam geen geld binnen, maar ik had geregeld contact met Warnock, dus ik maakte me geen zorgen.”