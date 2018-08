‘Unieke sensatie’ getipt voor de top: ‘Zelfs voor de top twee in Spanje’

Wilfried Zaha wist zondagmiddag te scoren tegen Watford, maar de aanvaller kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 2-1 onderuit ging op Vicarage Road. De Ivoriaan werd met zijn treffer topscorer van the Eagles in de Premier League aller tijden, aangezien hij met 24 goals een keer meer heeft gescoord dan Chris Armstrong. Graeme Souness is onder de indruk van de Ivoriaan.

De voormalig middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur en Liverpool laat zondag bij Sky Sports weten dat de 25-jarige spits, die onlangs nog tot medio 2023 bijtekende op Selhurst Park, de Europese top met gemak aankan. “Hij is sensationeel”, begint Souness zijn relaas. “Ik kan hem wel in het shirt van Real Madrid zien spelen, zo goed is hij.”

“Ik denk dat er slechts een handvol spelers zijn die dezelfde mate van flexibiliteit en gevoel voor balans hebben. En ik vind ook dat hij meer strafschoppen moet krijgen. Hij is geen duiker. Hij heeft een uniek talent. En met alle respect voor Crystal Palace, en misschien is hij getekend door zijn ervaringen bij Manchester United: hij is klaar voor een grote club, een van de grootste clubs.”

“Als hij bij Palace blijft, gaat hij geen prijzen pakken en op het eind van zijn loopbaan denken: wat als. Hij is er nu klaar voor. Zelfs voor de top twee in Spanje. Beide clubs zouden hem met open armen ontvangen. Hij kan een wedstrijd doen kantelen, daar zijn er niet zoveel van. Hij is uniek. Hij hoort bij de top. Hij heeft de kwaliteiten om je op het puntje van je stoel te doen belanden.”