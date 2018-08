Strootman tekent in Zuid-Frankrijk en levert PSV en Sparta meevaller op

Er komt na vijf seizoenen een einde aan het huwelijk tussen AS Roma en Kevin Strootman. De 28-jarige Oranje-international maakt namelijk per direct de overstap naar Olympique Marseille, dat de transfer via de officiële kanalen aankondigt. Strootman heeft een meerderjarig contract getekend en kost de Franse topclub naar verluidt minimaal 25 miljoen euro. Op jaarbasis zou hij vierenhalf miljoen euro gaan toucheren.

De middenvelder is in vijf jaar tijd uiteindelijk tot 131 officiële wedstrijden gekomen voor Roma, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 20 assists. Strootman wist nooit een hoofdprijs te winnen met de Romeinen, maar beleefde vorig seizoen wel een relatief succesvolle voetbaljaargang. Roma haalde de halve finale van de Champions League, waarin Liverpool uiteindelijk te sterk bleek, en eindigde in de Serie A op een verdienstelijke derde plaats.

Strootman was de afgelopen twee jaar een vaste waarde op het middenveld van Roma, maar speelde in de seizoenen 2014/15 en 2015/16 vanwege ernstig blessureleed aan de knie slechts negen competitiewedstrijden. De 41-voudig international van het Nederlands elftal verlengde in mei 2017 zijn contract in Stadio Olimpico tot medio 2022, maar zal die verbintenis dus niet uitzitten. Roma heeft volgens onder meer Sky Italia een vaste transfersom van 25 miljoen euro plus bonussen bedongen.

Bij Olympique Marseille moet Strootman het middenveld van coach Rudi García gaan versterken. De middenvelder werkte eerder bij Roma al tweeënhalf jaar onder de Fransman. Olympique Marseille eindigde vorig seizoen als vierde in de Ligue 1 en verraste in de Europa League door de finale te halen. Strootman moet in het Stade Vélodrome het gat gaan opvullen dat André Zambo Anguissa deze zomer achterliet met zijn vertrek naar Fulham.

Voor Strootman is Olympique Marseille zijn vijfde werkgever, na eerder dienstverbanden bij Sparta Rotterdam, FC Utrecht, PSV en dus Roma. PSV verkocht de linkspoot in de zomer van 2013 voor een bedrag van ongeveer 16,5 miljoen euro en bedong destijds een doorverkoopclausule van vijftien procent over eventuele winst, zo weet het Eindhovens Dagblad. De Eredivisionist lijkt zodoende te kunnen rekenen op een vergoeding van minimaal één miljoen euro. Bovendien kan Sparta in totaal 945.000 euro aan opleidingsvergoeding tegemoetzien, becijferde RTV Rijnmond.