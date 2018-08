Verbazing bij Van Bronckhorst: ‘Ik vind dit niet normaal’

Feyenoord boekte zondag een 3-5 overwinning op sc Heerenveen. Giovanni van Bronckhorst is blij met de zege, maar vindt het onbegrijpelijk dat zijn spelers de tegenstander nog zo ver terug lieten komen. “Ik vind het niet normaal dat de focus minder wordt”, aldus de trainer voor de camera van FOX Sports.

Van Bronckhorst houdt vanwege de driepunter ‘een goed gevoel’ over aan de middag in het Abe Lenstra Stadion. “We hebben drie kwart van de wedstrijd goed gespeeld. We waren de baas op het veld en domineerden. Daarna wordt het minder en kom je met een 0-4 voorsprong bijna in de problemen. Als de alertheid minder wordt, geef je de tegenstander hoop.”

“Je zet een stap minder, zo breng je jezelf onnodig in de problemen. We moeten gewoon ons ding blijven doen. In de eerste zestig minuten vonden we steeds de oplossing. Als je dat dan even niet doet, kan je in de problemen komen. Je gaat met een 3-5 overwinning weg, maar de uitslag had heel anders kunnen zijn”, gaat Van Bronckhorst verder.

“We hadden onze speelwijze negentig minuten lang moeten volhouden, maar toch halen we goede dingen uit deze wedstrijd.” Van Bronckhorst voerde pas na 83 minuten zijn eerste wissel door; Yassin Ayoub verving Jordy Clasie. De voormalig middenvelder van FC Utrecht bewees meteen zijn waarde, want in de blessuretijd tekende hij voor de 3-5. Wel toonde hij zich na afloop kritisch.

“Over het algemeen hebben we goed gespeeld, maar het is zonde dat je op het einde niet scherp genoeg bent. Daardoor konden zij terugkomen. Dat is een beetje laksheid, we dachten te makkelijk dat de wedstrijd al binnen was. Het had zomaar nog 4-4 kunnen worden. Uiteindelijk mocht ik de 3-5 binnenschieten. Ik ben blij dat hij erin zat en dat we de wedstrijd verdiend gewonnen hebben.”