‘Ik vind het bizar dat Karius wel uitgeleend wordt, terwijl ik ook opties had’

Loris Karius gaat twee jaar op huurbasis bij Besiktas aan de slag. De Duitse doelman kon bij Liverpool niet meer rekenen op een basisplaats, aangezien de Engelse topclub Alisson Becker voor minimaal 62,5 miljoen euro had weggeplukt bij AS Roma. Simon Mignolet, eveneens veroordeeld tot weinig speelminuten bij Liverpool, baalt enigszins dat hij nog wél bij the Reds werkzaam is.

“Die transfer van Karius verandert niks voor mij”, zegt Mignolet in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Ik ben altijd duidelijk geweest: ik wil spelen. Nummer twee of nummer drie maakt mij weinig uit. Speelminuten zijn het belangrijkste. Er is mij niks verteld na het vertrek van Loris. Ik weet dus niet hoe het met mijn toekomst bij Liverpool zit. We zullen wel zien wat er deze week nog gebeurt.”

Mignolet had met onder meer Napoli en verschillende clubs in Turkije en Engeland meerdere opties, maar de dertigjarige Belg mocht van Liverpool alleen op permanente basis vertrekken. “Ik vind het bizar dat Karius wel uitgeleend wordt, terwijl ik ook opties had om uitgeleend te worden. Maar om een of andere reden was dat niet mogelijk.”

“Een keeper die vorig jaar de voorkeur kreeg op mij mag dan wel op huurbasis vertrekken. Vreemd”, aldus Mignolet, die nog drie jaar vastligt op Anfield. De doelman kwam in de zomer van 2013 over van Sunderland, dat ruim tien miljoen euro ontving met de verkoop. Sindsdien kwam Mignolet tot 202 wedstrijden voor Liverpool, waarin hij 235 tegengoals incasseerde en 66 clean sheets bewerkstelligde.