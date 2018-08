Feyenoord maakt het spannend: ‘Dit blijft weer weken hangen’

Feyenoord stond zondag na 47 minuten met 0-4 voor tegen sc Heerenveen, maar toch ging het nog bijna mis in het Abe Lenstra Stadion. De gastheer kwam terug tot 3-4, tot Yassin Ayoub er in de negentigste minuut definitief een einde aan maakte voor de Friezen. Jens Toornstra vraagt zich af wat er precies gebeurd is.

“Er is zeventig minuten niets aan de hand. We spelen heel goed en vinden iedere keer de vrije man. We staan ook terecht met 0-4 voor. In de rust zeiden we dat we dit wel vast moesten houden”, aldus de middenvelder voor de camera van FOX Sports. Volgens hem werd Feyenoord na de zeventigste minuut ‘slordig’.

“Daarmee lieten we Heerenveen in de wedstrijd komen en dat mag gewoon niet. Dat blijft de komende weken weer hangen en dat is jammer, omdat je de eerste zeventig minuten goed speelt.” Toornstra nam zelf twee treffers voor zijn rekening en vond zijn tweede doelpunt de mooiste: “Ik hoefde hem alleen maar op doel te schieten, maar dat moet je dan nog wel even doen.”

“Ik was blij dat hij er in ging. Het waren allemaal goede goals. Die van Tyrell (Malacia, red.) ook: een heel mooie solo en hij maakt het goed af. Al met al hebben we goed gespeeld, al zal de uitslag iets anders doen vermoeden”, besloot Toornstra. Feyenoord staat door de zege op zes punten in drie speelronden en speelt volgende week zondag tegen NAC Breda.