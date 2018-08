FC Utrecht morst ondanks werelddoelpunt Gavory punten

FC Utrecht heeft zondagmiddag voor eigen publiek tegen VVV-Venlo twee punten laten liggen. Een geweldig doelpunt van Nicolas Gavory hielp het team van trainer Jean-Paul de Jong nog wel aan een voorsprong, maar door een benutte strafschop van Tino-Sven Susic eindigde de krachtmeting uiteindelijk in een gelijkspel: 1-1.

FC Utrecht boekte vorige week ten koste van PEC Zwolle (2-0) de eerste competitiezege dit seizoen, terwijl VVV tegen Ajax (0-1) juist zijn eerste nederlaag moest incasseren. In de eigen Galgenwaard was de ploeg van De Jong de bovenliggende partij in de openingsfase, hetgeen na 23 minuten voetballen resulteerde in een verdiende voorsprong. Gavory beproefde zijn geluk van zeer grote afstand en liet VVV-doelman Lars Unnerstall uiteindelijk verbouwereerd achter met een verwoestende uithaal: 1-0.

VVV speelde een matige eerste helft en ontsnapte op slag van rust aan een tweede tegentreffer. Sean Klaiber wist Gyrano Kerk te bereiken, maar diens schot werd vervolgens met de voeten gekeerd door Unnerstall. Het bezoek uit Venlo haalde de rust zo zonder verdere kleerscheuren en kwam vervolgens luttele minuten na de onderbreking zelfs langszij. Susic benutte een strafschop, nadat een overtreding van Urby Emanuelson op Ralf Seuntjens was bestraft door arbiter Danny Makkelie.

De gelijkmaker gaf het elftal van Maurice Steijn de nodige moraal. FC Utrecht kwam nauwelijks meer aan voetballen toe en had moeite met het creëren van kansen. Zo schoot Klaiber van afstand over en miste een kopbal van Sander van de Streek richting. Aan de overzijde liet Johnatan Opoku een goede mogelijkheid onbenut namens VVV. In de slotfase redde Unnerstall nog op een poging van Klaiber en miste opnieuw Opoku een grote kans, waardoor het duel uiteindelijk geen winnaar meer opleverde.