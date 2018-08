Miljoenentransfer lonkt voor Strootman: ‘Er zijn onderhandelingen gaande’

Kevin Strootman staat voor een transfer naar Olympique Marseille. De laatste dagen doemen de verhalen op dat de middenvelder AS Roma gaat verlaten voor een avontuur in de Ligue 1 en de Oranje-international zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt. Eusebio di Francesco bevestigt zondagmiddag dat er onderhandelingen plaatsvinden.

Strootman heeft afgesproken dat hij in Frankrijk 4,5 miljoen euro per jaar gaat verdienen, ongeveer 1,5 miljoen euro meer dan in Rome. Marseille zou een bod van maximaal 25 miljoen hebben geboden, maar technisch directeur Monchi aast op een deal van 25 miljoen plus bonussen. Di Francesco houdt rekening met een vertrek van de Nederlander.

“Er zijn onderhandelingen gaande en de verschillende partijen zijn nu aan het evalueren”, wordt de trainer van Roma geciteerd door diverse Italiaanse media. “We gaan zien hoe hij traint vandaag en gaan de situatie met hem bespreken. Wat mij betreft, of hij nou wel gefocust is of niet: hij wordt opgeroepen en maakt onderdeel uit van de selectie.”

Maandagavond speelt Roma thuis tegen Atalanta en het valt te bezien of Strootman dan nog in dienst is bij de Italianen. “Dit kan niet belangrijker zijn dan de wedstrijd van morgen. Ik kan zeggen dat ik Strootman altijd als een belangrijke speler heb gezien, net als de anderen. We hebben veel middenvelders momenteel, iedereen kan dat evalueren. En ik moet focussen op de kracht van het team.”