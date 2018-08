Vrouw van Sol ziet transfer niet zitten: ‘Maar je weet nooit wat er gebeurt’

Willem II liet zondagmiddag geen spaan heel van Heracles Almelo en wist in eigen huis met 5-0 te winnen door twee treffers van Donis Avdijaj en een hattrick van Fran Sol. De Spanjaard geeft na afloop van de wedstrijd in gesprek met FOX Sports aan dat de kans nog aanwezig is dat hij gaat vertrekken bij de Eredivisionist.

“Zeggen dat ik blijf is een lastige belofte om te maken”, zegt de matchwinner na afloop. Verschillende clubs in Spanje en ook buiten Europa zouden belangstelling hebben voor de aanvaller. Sol vertelt dat hij nog niet weet waar hij dit seizoen gaat spelen. “Hoe later in de transferperiode, hoe moeilijker het wordt om te vertrekken.”

“Maar je weet nooit wat er gebeurt”, aldus Sol. De zwangere vrouw van de Spanjaard wil graag in Nederland blijven. “Zij wil het liefste hier blijven, ja. De ziekenhuizen en zorgverzekering zijn hier goed." Sol scoorde drie keer tegen Heracles en wist zodoende een einde aan een negatieve reeks te maken. De spits wist in de zes voorafgaande duels in de Eredivisie niet te scoren.

“Ik moest de rust weer vinden en dat lukte. Mijn huppeltje bij de penalty? Die heb ik wel vaker gedaan, maar ik dacht dat deze keeper dat niet wist. Toen hij naar de hoek ging, kon ik de bal rustig inschieten.” De 26-jarige Sol, die onlangs een aanbieding van het Braziliaanse Santos heeft geweigerd, ligt nog tot volgend jaar zomer vast, maar Willem II heeft de optie de verbintenis met nog een jaar te verlengen.