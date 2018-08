‘Ik houd er niet van als onze ploeg wordt neergezet als campingelftal’

FC Emmen verraste op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen door met 1-2 te winnen van ADO Den Haag, maar inmiddels staat de promovendus weer met beide benen op de grond. Zaterdagavond werd met liefst 5-0 verloren op bezoek bij Ajax en na afloop moesten met name Anco Jansen en Keziah Veendorp het ontgelden. Trainer Dick Lukkien springt zondag in de bres voor zijn pupillen.

Vooral de fysieke gesteldheid van Jansen werd bij FOX Sports openlijk bekritiseerd door analisten Kenneth Perez en Hugo Borst. "Dit is profvoetbal. Bij amateurs kun je er nog om lachen, maar dit kan niet. Je hebt ook een trainer. Die kan toch zeggen: je mag zoveel en zoveel te zwaar zijn, anders speel je niet?", zo liet Perez optekenen.

Lukkien heeft zich geërgerd aan de uitlatingen van het duo. "Ik houd er niet van als onze ploeg wordt neergezet als campingelftal", zo laat hij weten in gesprek met het Dagblad van het Noorden. "We onderkennen dat er bij Anco nog één of twee kilo vanaf mag. Maar het gelul dat hij veel te dik zou zijn, is grote onzin. Dan wordt er op de man gespeeld."

De oefenmeester benadrukt dat de 29-jarige middenvelder vorig seizoen ‘van ver moest komen’. "Hij is al veel meer kilo’s kwijt geraakt, maar was de laatste weken niet pijnvrij. Daardoor heeft hij minder kunnen trainen en is zijn gewicht weer iets omhoog geschoten. Toch zie ik elke dag hoe Anco bezig is om fit te worden en te blijven. Hij was tegen ADO Den Haag nog bepalend voor de drie punten. Dat is voor mij veel belangrijker."