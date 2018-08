Preud'homme kopieert tactiek Ajax: 'Frenkie de Jong deed dat zo goed'

Michel Preud'homme heeft tijdens het tweeluik tussen Ajax en Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League inspiratie opgedaan. De oefenmeester van Standard trok lessen uit de ontmoetingen met Ajax, die hij zaterdag doorvoerde in de wedstrijd tegen STVV (3-2 zege). Dat Christian Luyindama de belangrijke 2-2 maakte, lijkt geen toeval.

Luyindama had een andere rol dan gebruikelijk bij Standard: de centrumverdediger schoof meer in, zoals Frenkie de Jong doet bij Ajax. "We hebben net getraind op het uitkomen van centrale verdedigers", vertelt Preud'homme aan Sporza. "Bij Ajax deed Frenkie de Jong dat perfect. Ik heb tegen de groep gezegd: 'Wij kunnen dat ook'. Je kan niet alleen met offensieve spelers, maar ook met verdedigers een meerderheid creëren op het veld. Luyindama deed dat perfect en heeft het vuur in de ploeg gebracht. Daarom is Europees voetbal leuk: je leert veel."

Standard verzamelde elf punten in de eerste vijf competitieduels en is nog ongeslagen.De Rouches verloren over twee wedstrijden van Ajax (2-2 en 3-0) en stromen daardoor in de groepsfase van de Europa League in. Bij de loting van vrijdagavond zit Standard in pot 3. Een dag eerder wordt geloot voor de groepsfase van de Champions League; Ajax en PSV hopen dan in de koker te zitten. Ze moeten deze week afrekenen met respectievelijk Dynamo Kiev en BATE Borisov, nadat ze de eerste wedstrijd allebei in winst hebben omgezet.