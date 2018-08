Tumultueus debuut voor Weghorst: ‘Ik hoopte al dat het zou gebeuren’

Het debuut van Wout Weghorst in de Bundesliga ging zaterdag niet onopgemerkt voorbij. De aanvaller van VfL Wolfsburg kreeg een rode kaart tegen Schalke 04 (2-1 zege) vanwege een charge op Guido Burgstaller, maar door toedoen van de VAR kwam Weghorst uiteindelijk weg met slechts geel. De van AZ overgekomen aanvaller was opgelucht nadat zijn straf werd omgezet.

Het incident deed zich halverwege de tweede helft voor, bij een stand van 1-0 voor Wolfsburg. Kort daarvoor gebeurde precies het omgekeerde bij Matija Nastasic, wiens aanvankelijke gele kaart voor een overtreding op Weghorst werd omgezet in rood. Weghorst zegt niet te weten of die rode kaart terecht was, maar wist dus wel dat arbiter Patrick Ittrich kon terugkomen op zijn beslissingen. Daarom hoopte Weghorst al meteen dat zijn rode kaart teruggetrokken zou worden.

"Toen ik van het veld liep, dacht ik nog: misschien ziet hij dat het geen rood is, als hij de beelden bekijkt. Ik ben heel blij dat het ook zo ging", blikt de drievoudig Oranje-international terug in gesprek met de Wolsburger Allgemeine. "Ik had misschien beter weg kunnen blijven. Ik viel een beetje naar voren. Het zag er misschien uit als een kopstoot, maar dat was het niet. Dat heb ik de scheidsrechter ook verteld."

Ittrich bevestigt de lezing van Werghorst. "Op de beelden zag het er niet zo uit als op het veld. Het was niet gewelddadig en daarom heb ik voor een gele kaart gekozen", aldus de arbiter. Zeven minuten na zijn gele kaart maakte Weghorst plaats voor Michael Ginczek, die diep in de blessuretijd de matchwinner werd. Weghorst zelf kreeg een luid applaus toen hij het veld verliet. "Dat was super. Daar krijg ik zelfvertrouwen van. Ik geef altijd alles en leg passie in mijn spel. Misschien is dat wat hier wordt beloond door het publiek."