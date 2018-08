AZ doet aanbieding: ‘Ik hoop dat we na de wedstrijd een akkoord bereiken’

Piet Velthuizen bevestigt een aanbieding van AZ op zak te hebben. De keeper trainde vanaf vrijdag mee in Alkmaar en vult de plek in van Rody de Boer, die een schouderblessure opliep en de komende maanden zal ontbreken. Trainer John van den Brom liet al doorschemeren dat een contract een serieuze optie was en inmiddels heeft AZ een eerste voorstel gedaan.

Velthuizen laat zondagochtend bij De Tafel van Kees weten dat er nog niets rond is. "Ik denk dat ze zich eerst op de wedstrijd gaan concentreren (zondagmiddag thuis tegen Vitesse, red.). Daarna komen ze wel terug", aldus de clubloze keeper. "Dan hoop ik dat we tot een akkoord komen. Of ik er blij mee zou zijn? Absoluut."

Van den Brom en Velthuizen kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Vitesse. Daardoor kwam de oefenmeester al gauw bij hem uit, in de zoektocht naar een stand-in voor Marco Bizot. "We hebben ook Jasper Schendelaar en Mees Bakker als keeperstalenten, maar hen vind ik nu nog te jong om de Eredivisie mee in te gaan", zei Van den Brom vrijdag nog.

Vorige zomer verruilde Velthuizen Hapoel Haifa voor Omonia Nicosia. De sluitpost kwam in Israël terecht nadat hij Vitesse in de zomer van 2016 had verlaten. Velthuizen speelde gedurende zijn carrière 240 wedstrijden voor de Arnhemmers en kwam verder nog één seizoen uit voor het Spaanse Hercúles.