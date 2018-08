‘Iedereen weet dat ik had kunnen vertrekken als Conte was gebleven’

David Luiz kwam vorig seizoen slechts tien keer in actie voor Chelsea in de Premier League, maar heeft voorlopig een basisplaats onder de nieuwe trainer Maurizio Sarri. Het vertrek van Antonio Conte heeft gunstig uitgepakt voor Luiz, zo geeft de verdediger toe aan Sky Sports. Zondag gaat de Braziliaan met Chelsea op bezoek bij Newcastle United.

De 31-jarige Luiz, die in het kampioensjaar 2016/17 nog een belangrijke rol speelde bij Chelsea, zegt zich goed te voelen. "Ik moet me fris blijven voelen, want ik word oud!", lacht hij. Luiz erkent dat hij 'natuurlijk niet het beste seizoen' achter de rug heeft op persoonlijk vlak. "Maar buiten het veld heb ik veel geleerd als mens. Ik heb de tijd gekregen om voor mijn lichaam te zorgen. Ik voetbalde vaak met pijn en weigerde om een wedstrijd te laten schieten. Het was goed om tot rust te komen en weer fris te zijn."

In de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen maakte Luiz de negentig minuten vol. Hij had nu ook ergens anders kunnen spelen, weet de krullenbol. "Als de trainer was gebleven, had ik misschien een nieuwe club moeten opzoeken. Dat weet iedereen. Maar ik ben er nog en ik ben hier heel gelukkig", benadrukt hij. "Sarri heeft me al veel dingen geleerd die ik nooit eerder ergens zag. Het is fantastisch om het voetbal beter te begrijpen."

"Je bent nooit uitgeleerd", vervolgt Luiz. "Ik leer altijd van elke trainer. Sarri vertelt jullie maar vijf procent van het hele verhaal. Hij gaat nooit alles blootleggen, maar zijn filosofie is om je te richten op de bal en op verschillende delen van het veld." Chelsea boekte op de eerste speeldag een 0-3 zege op Huddersfield Town en won vorige week voor eigen publiek met 3-2 van Arsenal.