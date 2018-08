AS Roma ontvangt eerste bod van 25 miljoen euro op Kevin Strootman

Olympique Marseille heeft een bod uitgebracht op Kevin Strootman, zo meldt de Corriere dello Sport zondagochtend. Vrijdag schreef La Gazzetta dello Sport dat Marseille zich binnen 48 uur zou melden in Rome en dat zou inmiddels zijn gebeurd. Naar verluidt gaat het om een bod van 25 miljoen euro. Hoewel de vraagprijs van Roma iets hoger ligt, buigt de club zich er serieus over.

Voor Strootman ligt in Marseille een vijfjarig contract klaar. Hij kan volgens de Corriere dello Sport jaarlijks vierenhalf miljoen euro verdienen, al schrijft L'Équipe dat er per annum zes à zeven miljoen euro klaar ligt voor de Nederlander. Hij zou in Frankrijk opnieuw kunnen samenwerken met trainer Rudi García, die hem in 2013 ook naar Italië haalde. Strootman onderhoudt een goede relatie met García, maar zou tegelijkertijd gelukkig zijn in Rome.

De oefenmeester van Marseille stak de belangstelling voor Strootman deze week niet onder stoelen of banken. "We zouden iemand als Strootman heel goed kunnen gebruiken", zei García op een persconferentie. Roma beschikt met spelers als Daniele De Rossi, Bryan Cristante, Steven N’Zonzi en Lorenzo Pellegrini over een drukbezet middenveld en staat daarom open voor een vertrek van Strootman. Men laat de beslissing over aan de Oranje-international zelf.

Strootman speelde voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV, alvorens hij in de zomer van 2013 de overstap maakte naar het Stadio Olimpico. Roma betaalde 16,5 miljoen euro, maar die transfersom kon door variabelen oplopen tot 20 miljoen. Bovendien schreef het Eindhovens Dagblad destijds dat PSV een doorverkoopercentage van vijftien procent had bedongen. Tot dusverre speelde de 41-voudig international 131 wedstrijden voor de Romeinen. Het contract van Strootman in Stadio Olimpico loopt nog vier seizoenen door.