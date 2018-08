‘Ik voelde niet dat ik in het eerste van Manchester City zou doorbreken’

SC Heerenveen ontvangt zondag Feyenoord en dat is voor Rodney Kongolo een bijzondere wedstrijd. De twintigjarige middenvelder voetbalde in de jeugdopleiding van de Rotterdammers en vertrok in 2014 naar Manchester City. Sinds deze zomer is Kongolo terug in Nederland.

Hoewel Kongolo niet doorbrak in het Etihad Stadium heeft hij er geen spijt van dat hij op zijn zestiende naar Engeland verhuisde: “Dat was voor mij een kans, die ik niet wilde laten schieten.” Kongolo speelde niet één wedstrijd in de hoofdmacht van the Citizens, maar deed wel veel ervaring op bij Doncaster Rovers.

De international van Oranje Onder-20 zegt in een interview met de NOS dat hij ‘mannenvoetbal’ leerde spelen bij Doncaster. Hij speelde daar 43 wedstrijden en zou na het voorbije seizoen terugkeren in Manchester. “Ik had net mijn contract verlengd voor drie jaar, maar het voelde niet alsof ik in het eerste zou doorbreken.”

“Toen hoorde ik van de interesse van Heerenveen. Daar heb ik nu voor vier jaar getekend. Talenten kunnen hier doorbreken. Daar zijn genoeg voorbeelden van.” Kongolo hoopt zich bij Heerenveen zodanig te ontwikkelen dat hij op een dag de kans krijgt in het Nederlands elftal. “Dat is wel mijn droom en mijn doel. Ik wil mijn broer (Terence, red.) achterna.”