‘Elke week weet ik niet of ik ga starten of ernaast zit bij Ajax’

Carel Eiting kreeg zondag voor de tweede keer dit Eredivisie-seizoen een basisplaats bij Ajax. De middenvelder speelde op de plek van Lasse Schöne, die werd gespaard met het oog op de dubbele ontmoeting met Dynamo Kiev. Het is voor Eiting iedere week weer spannend of hij in actie mag komen, vertelt hij na de 5-0 zege op FC Emmen.

Eiting maakte indruk in de voorbereiding en had basisplaatsen in de duels met Sturm Graz in de voorrondes van de Champions League. Tegen Standard Luik en Dynamo Kiev nam hij echter weer plek op de bank. De twintigjarige jeugdexponent is niet bang dat hij te weinig aan de bak komt. "Mijn rol is als iemand die zeker minuten gaat maken", vertelt hij aan AT5. "Je probeert je rol constant omhoog te krijgen. Elke week weet ik niet of ik ga starten of ernaast zit. Maar als je eraan hebt geroken en je weet hoe gaaf het is, wil je het liefst elke week spelen."

Ajax boekte zaterdag een kinderlijk eenvoudige zege op Emmen. De Amsterdammers leken het op halve kracht af te kunnen, maar Eiting stelt dat de ploeg constant gas probeerde te geven. "Halve kracht was het zeker niet", benadrukt hij. "Misschien lijkt het soms dat er een andere beleving op zit, maar we proberen Kiev-thuis elke week na te bootsen. Ik weet niet of het mentaal is, want we zijn als groep juist bezig om het elke week te brengen. Mentaal vind ik te gemakkelijk om te zeggen, want als je ons voor de wedstrijd ziet, zijn we allemaal gretig en gefocust."