De Jong slachtoffert laatkomer: ‘Dom, ik had last van verkeershinder’

“Ik ben topfit en voel me lekker.” Furdjel Narsingh keek vrijdag in gesprek met Omroep Gelderland uit naar de wedstrijd tegen FC Groningen (0-1 verlies), want de aanvaller had van Henk de Jong te horen gekregen dat hij zou starten. Narsingh kwam echter te laat en moest op de bank beginnen.

De dertigjarige Narsingh kwam na 57 minuten als invaller voor Mohamed Hamdaoui binnen de lijnen, maar baalt er logischerwijs wel van dat hij niet in de basis stond. “Dom, maar ik had last van verkeershinder. Wat de trainer tegen me zei? Dat ik niet zou starten. Terecht, want iedereen moet gewoon op tijd zijn”, zegt hij tegen De Gelderlander.

“Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik te laat kwam voor een wedstrijd, maar dat gaat me niet nog eens gebeuren. Het was een wijze les. Voortaan moet ik nog eerder van huis vertrekken.” Narsingh zag dat De Graafschap het lange tijd heel moeilijk had met FC Groningen. De Amsterdammer vond het ‘moeizaam’ gaan.

“Dan is het extra frustrerend om op de bank te zitten. Voor mijn gevoel kon ik iets extra’s brengen. Nadat ik mijn eerste twee ballen ook verkeerd raakte, heb ik met mijn snelheid wel voor meer dreiging kunnen zorgen. Helaas leverde het ons niet de gelijkmaker op.” Narsingh speelde eerder voor onder meer SC Cambuur en PEC Zwolle.