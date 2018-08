‘Barcelona vergeet De Jong en denkt aan Sloveens international’

Barcelona lijkt geen rekening meer te houden met de komst van Frenkie de Jong. De middenvelder heeft meerdere keren gezegd dat hij ervan uit gaat dat hij bij Ajax blijft en dus kijkt Barcelona verder. Kevin Kampl zou in beeld zijn bij de Catalanen.

De krant SPORT schrijft dat de 27-jarige aanvallende middenvelder van RB Leipzig interessant is omdat hij ook in een controlerende rol kan spelen. De in Duitsland geboren Sloveen zou dus ook op de positie van Sergio Busquets kunnen acteren. Mocht Barcelona Kampl daadwerkelijk willen hebben, moet men wel haast maken.

De transfermarkt in LaLiga sluit volgende week en RB Leipzig heeft een goede onderhandelingspositie. Het contract van Kampl loopt bij die Roten Bullen immers nog tot de zomer van 2021 door. De 27-voudig international speelt sinds vorig jaar zomer voor de club van trainer Ralf Rangnick.

RB Leipzig nam Kampl voor twintig miljoen euro over van Bayer Leverkusen, nadat de technicus eerder voor onder meer Borussia Dortmund en Red Bull Salzburg had gevoetbald. Kampl kwam in Leipzig tot dusverre tot 41 wedstrijden. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en zes assists.