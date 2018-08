Ook Real Valladolid baalt: ‘Mijn spelers zijn voetballers, geen boeren’

De staat van het grasveld tijdens Real Valladolid - Barcelona blijft de gemoederen bezighouden. In een knollentuin boekte de regerend kampioen van Spanje zaterdagavond een 0-1 zege, dankzij een doelpunt van Ousmane Dembélé in de 57ste minuut. Dat het tweede doelpunt niet viel, kwam volgens trainer Ernesto Valverde onder meer door het veld.

De omstandigheden maakten het voor Barcelona lastig om effectief te counteren, geeft Valverde aan op de website van zijn club. "Valladolid zette goed druk, maar het had ook veel te maken met het veld. We waren dominant en kregen kansen, maar konden dat tweede doelpunt niet maken", blikt hij terug. "Met zulke resultaten kunnen we kampioen worden, maar we vreesden voor blessures. Beide teams hadden last van de staat van het veld."

Ook Real Valladolid was niet blij met de grasmat. "Alles is gedaan om de grasmat zo goed mogelijk aan te leveren", benadrukt trainer Sergio. "Mijn spelers zijn voetballers, geen boeren. Niemand wil op een veld spelen dat niet aan de volwaarden voldoet. Het gras was voor iedereen hetzelfde. Het enige wat je kon doen, was je aanpassen aan de realiteit. " LaLiga-voorzitter Javier Tebas gaf al aan dat de club een sanctie tegemoet kan zien.

Sergio is niet ontevreden over het spel van zijn ploeg. Een gelijkspel zou volgens hem niet oneerlijk zijn geweest. "We deden in de eerste dertig minuten heel goed mee. We weten hoe we moeten omgaan met gevaarlijke fases van de tegenstander. We probeerden goed te voetballen en zochten naar een punt, dat we misschien wel hadden verdiend."