Zondag, 26 Augustus 2018

Man United meldt zich in januari bij AS Roma

Aaron Ramsey volgt het voorbeeld van Mesut Özil. De middenvelder uit Wales hakt pas in januari de knoop door over het al dan niet verlengen van zijn contract. (Daily Mail)

Ruben Loftus-Cheek kan uitwijken naar de Ligue 1. AS Monaco heeft belangstelling om de middenvelder van Chelsea op huurbasis over te nemen. (The Sun)

Manchester United keert in januari mogelijk terug voor Lorenzo Pellegrini. De middenvelder van AS Roma was deze zomer ook al in beeld bij de club van José Mourinho. (The Sun) De middenvelder van AS Roma was deze zomer ook al in beeld bij de club van José Mourinho.

Manchester United heeft deze zomer geen biedingen uitgebracht op Toby Alderweireld en Danny Rose. Het duo bleef dan ook bij Tottenham Hotspur. (Daily Mirror)

Vincent Aboubakar kan FC Porto verlaten. De aanvaller uit Kameroen is in beeld bij zowel Borussia Dortmund als Sevilla. Wat Aboubakar zelf wil, dat is niet bekend. (O Jogo)