‘Ronaldo begrijpt dat het Italiaanse voetbal heel anders is’

Cristiano Ronaldo wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt voor Juventus, maar leverde zaterdag onbedoeld wel zijn eerste assist. De aanvaller kreeg de bal vlak voor het doel tegen de hiel en bereidde daarmee een treffer van Mario Mandzukic voor tegen Lazio (2-0). Massimiliano Allegri is blij met de prestaties van Ronaldo bij Juventus en denkt dat zijn ploeg vanzelf nog beter gaat draaien.

Na twee duels staat Juventus op zes punten in de Serie A, maar aan het spel valt volgens Allegri nog voldoende te verbeteren. La Vecchia Signora had het zaterdag lastig met Lazio. "Het was een heel andere wedstrijd dan vorige week tegen Chievo (2-3 zege, red.). Het leek in de openingsfase alsof we haast hadden", merkt Allegri op. "Het risico bestaat dat je te enthousiast wordt tijdens het thuisdebuut van Ronaldo, maar we moesten geduldig blijven."

Uiteindelijk is Allegri te spreken over het optreden van zijn elftal. "Het was een belangrijke wedstrijd: de eerste tegen een directe concurrent. We moeten nog beter worden. Maar João Cancelo en Ronaldo zijn nieuw, terwijl Leonardo Bonucci na een jaar terug is. Dat is dertig procent van je team. Het heeft tijd nodig", benadrukt Allegri.

Ronaldo stond negentig minuten op het veld in zijn eerste thuiswedstrijd. Desondanks kwam hij, met name in de eerste helft, amper in het stuk voor. Zo had Ronaldo voor rust slechts één balcontact in het vijandelijke strafschopgebied. "Italiaans voetbal is heel erg verschillend van Spaans voetbal. Ronaldo begrijpt dat en is hier goed aan het settelen", aldus Allegri. "Het is een heel nederige jongen en ik ben blij met zijn impact tot dusver."