‘Bij Feyenoord willen ze het niet horen, maar hij past beter bij Ajax’

Het niveau dat Sam Larsson bij sc Heerenveen haalde, heeft hij bij Feyenoord nog maar zelden gehaald. Met de Rotterdammers keert hij zondag voor even terug in het Abe Lenstra Stadion, want dan staat de uitwedstrijd tegen de Friezen op het programma. Larsson vindt het logisch dat hij tijd nodig heeft om te ‘wennen’.

“Het is logisch dat bij een grote club iedereen veel verwacht van een gekochte speler. Maar dat doe ikzelf ook. Ik weet dat ik beter kan en ben er honderd procent van overtuigd dat het goedkomt”, reageert de 25-jarige Zweed in een interview met de NOS. Tot dusverre speelde hij 33 wedstrijden voor Feyenoord, met 8 doelpunten en 6 assists tot gevolg.

Jurgen Streppel werkte bij Heerenveen samen met Larsson en blijft vertrouwen houden in de kwaliteiten van de drievoudig international. De trainer vertelt dat Larsson bij Heerenveen niet altijd ‘top’ was en het iedere week ten volle liet zien, maar dat neemt volgens Streppel niet weg dat Larsson geschikt is om in de Nederlandse top te voetballen.

Of Feyenoord de juiste club voor Larsson is, daar plaatst Streppel zijn vraagtekens bij: “Daar kun je achteraf wel je vraagtekens bij zetten. Hij moet het hebben van combinatievoetbal. Ze zullen het in De Kuip niet willen horen, maar hij past eigenlijk beter bij Ajax.” Het contract van Larsson loopt bij Feyenoord nog tot de zomer van 2021 door.