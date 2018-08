‘Abramovich schakelt bank in om Chelsea te verkopen’

Roman Abramovich nam Chelsea in 2003 over en sindsdien pakte de club uit Londen diverse prijzen, waaronder de Champions League in het seizoen 2011/12. Aan het tijdperk-Abramovich komt mogelijk gauw een einde, want The Sunday Times meldt dat de Rus van plan is om de club in de verkoop te doen.

De 51-jarige Rus heeft Raine Group, een bank uit New York, in de hand genomen om hem te adviseren bij de verkoop van Chelsea. Dit bankbedrijf, dat Manchester City drie jaar geleden hielp om dertien procent van de aandelen te verkopen aan China Media Capital, taxeert Chelsea op ruim 2,2 miljard euro.

Abramovich heeft een bewogen jaar achter de rug. Hij scheidde van zijn vrouw Dasha Zhukova en werd door de Verenigde Staten gesanctioneerd vanwege de vermeende inmenging van het Kremlin in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zou al meer dan zeshonderd miljoen euro zijn verloren.

Om verdere sancties te ontlopen, vroeg het kind van joodse ouders een Israëlisch paspoort aan. Op die manier verzekert Abramovich zich ervan dat hij zijn verblijfsvergunning behoudt. Hiernaast loopt er een proces omdat de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) een oliebedrijf van Abramovich, Runicom, wil dwingen een verleend krediet van 12,5 miljoen euro terug te betalen.