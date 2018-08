Rakitic wijst PSG af: ‘Niemand kan bieden wat Barcelona biedt’

Ivan Rakitic blijft Barcelona trouw. De middenvelder werd de afgelopen dagen nadrukkelijk in verband gebracht met Paris Saint-Germain, maar de club uit Parijs hoeft geen moeite meer te doen. De dertigjarige Kroaat heeft besloten om te blijven, zo vertelde hij na het duel met Real Valladolid aan de Spaanse media.

“Ik heb de afgelopen dagen gereflecteerd en het is een voorrecht om dit shirt te mogen dragen. Ik ben erg trots en hoop hier nog lang te blijven”, aldus Rakitic. “Het is groots om voor de beste club in de wereld te spelen. Ik heb met mijn vrouw, familie en zaakwaarnemer gesproken en we zijn allemaal tot de conclusie gekomen dat we het hier erg goed hebben.”

“Er is geen andere club die mij kan bieden wat Barcelona biedt. Het is nu het belangrijkste om ons goed voor te bereiden op de wedstrijden die komen gaan. Ik bedank de coach, de directie, het team en de fans. Ik voel mij bevoorrecht en zal alles blijven geven om prijzen te winnen. Er hebben veel clubs navraag gedaan, maar na erover te hebben gesproken met mijn familie, was het een erg makkelijke beslissing om te nemen. Ik wil hier zijn.”

Rakitic, 99-voudig international, maakte in de zomer van 2014 voor 18 miljoen euro de overstap van Sevilla naar Barcelona. Hij speelde sindsdien 216 wedstrijden en was daarin goed voor 29 doelpunten en 27 assists. Hij won met zijn huidige werkgever onder meer drie landstitels, viermaal de Copa del Rey, het WK voor clubteams en de Champions League met Barcelona. Zijn contract loopt nog tot medio 2021 door.