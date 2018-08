Barcelona beklaagt zich over ‘schandelijk’ veld: ‘Dit is een strand’

Real Valladolid kan een straf verwachten. Het veld lag er zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen Barcelona erbarmelijk bij en Javier Tebas bevestigt dat er disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de club uit Castilië en León. Ook Barcelona bereidt een formele aanklacht voor, zo meldt onder meer Onda Cero.

“Het veld in José Zorrillo voldoet niet aan de minimale vereisten die we stellen voor een competitie als LaLiga”, aldus Tebas, de voorzitter van de competitieorganisatie. Real Valladolid verving het veld vier dagen voor het duel met Barcelona, maar de ondergrond was duidelijk niet klaar voor een dergelijk duel. Overal lagen de plaggen los op het veld.

“Als de competitie haar product buiten Spanje wil verkopen en de wedstrijden wil afwerken in de Verenigde Staten, dan moeten ze eerst maar eens kijken wat er hier gebeurt. Het veld was een schande. Het was niet geschikt om op te voetballen en het verhoogde het risico op blessures voor spelers”, reageert verdediger Gerard Piqué tegenover Movistar.

“Ik hoop dat de mensen die hier over gaan, dit probleem oplossen. Want het is schandelijk.” Sergio Busquets sloot zich bij de woorden van Piqué aan: “Niemand van LaLiga vond het nodig om het veld vooraf te controleren. Hier kun je niet op voetballen. Het is eerder een strand dan een voetbalveld. Beide teams hadden er last van.”