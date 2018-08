Dembélé en VAR redden Barcelona in knollentuin

Barcelona boekte in de eerste speelronde een 3-0 zege op Alavés en heeft ook in de tweede wedstrijd geen misstap begaan. Het team van trainer Ernesto Valverde had zaterdagavond aan een doelpunt van Ousmane Dembélé voldoende om Real Valladolid te kloppen: 0-1. Dembélé maakte zijn zesde treffer voor de Catalanen.

De international van Frankrijk groeide na een klein uur voetballen uit tot de matchwinner in Estádio Nuevo José Zorrilla: hij volleerde de bal met enig fortuin in de verre hoek nadat Sergi Roberto het leer had teruggelegd na een voorzet van Luis Suárez. De voorsprong was verdiend, want Barcelona was de bovenliggende partij. Veel uitgespeelde kansen creëerde men echter niet en daar was ook het speelveld in José Zorrilla schuldig aan.

De plaggen lieten op grote delen van de ondergrond los en daardoor had Barcelona moeite om goed combinatievoetbal op de mat te leggen. De eerste kans was voor Luis Suárez, die echter op Jordi Masip stuitte. Philippe Coutinho kreeg later ook een mogelijkheid, maar de middenvelder vond eveneens Masip op zijn pad. In de tweede helft werd het via Dembélé alsnog 0-1 en in de slotfase leek ook de 0-2 te vallen.

Suárez maakte het koelbloedig af, maar de treffer werd op advies van de VAR wegens buitenspel geannuleerd. De Uruguayaan werd na 91 minuten bedankt voor bewezen diensten en vervangen door Munir El Haddadi. Matchwinner Dembélé had zijn plaats een kwartier voor tijd al afgestaan aan Arturo Vidal. In extremis leek Valladolid nog langszij te komen, maar ook de goal van Keko werd op aanraden van de VAR afgekeurd.