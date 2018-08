Ajax, PSV en Feyenoord kennen tegenstanders in KNVB-Beker

Ajax neemt het in de eerste ronde van de KNVB-Beker op tegen HVV Te Werve. De club uit Amsterdam speelt uit en zal dus op bezoek moeten in Rijswijk. PSV werd zaterdagavond tijdens de loting gekoppeld aan Excelsior Maassluis.

Net als Ajax wacht PSV een uitwedstrijd. Het team van trainer Mark van Bommel treft in Excelsior Maassluis een club uit de Tweede Divisie waarbij onder anderen Vincent van den Berg onder contract staat. De 29-jarige rechtsbuiten voetbalde in het verleden bij onder meer PEC Zwolle en in de jeugd van Arsenal.

HVV Te Werve komt uit in de tweede klasse zaterdag, het vijfde amateurniveau. Vitesse gaat op bezoek bij RKAV Volendam en Feyenoord moet de degens kruisen met zondaghoofdklasser VV Gemert. Het mooiste affiche is de ontmoeting tussen FC Groningen en FC Twente. De wedstrijden worden op 25, 26 of 27 september afgewerkt.

De volledige loting:

VV Noordwijk - Sparta Rotterdam

RKAV Volendam - Vitesse

AFC Amsterdam - Telstar

FC Den Bosch - Heracles Almelo

DVS’33 Ermelo - Roda JC Kerkrade

Eemdijk - ASWH

Alcides - AZ

VVSB - De Graafschap

SV Scheveningen - SC Cambuur

Koninklijke HFC - Harkemase Boys

VV DOVO - SV Urk

Excelsior - NEC

Helmond Sport - Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven

Excelsior Maassluis - PSV

FC Utrecht - MVV Maastricht

HVV te Werve - Ajax

VV Katwijk - sc Heerenveen

OJC Rosmalen - ADO Den Haag

Almere City - FC Dordrecht

Kozakken Boys - ONS Sneek

Odin’59 - FC Lisse

FC Volendam - Willem II

VV Westlandia - VVV-Venlo

Rijnsburgse Boys - TOP Oss

VV Gemert - Feyenoord

SV Spakenburg - SV DFS

FC Groningen - FC Twente

RKC Waalwijk - NAC Breda

Groene Ster - SV TEC

OFC Oostzaan - FC Emmen

Staphorst - PEC Zwolle