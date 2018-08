PSV slaat opnieuw in extremis toe: ‘Je kunt niet meer van geluk spreken’

PSV boekte zaterdag voor de derde keer op rij een zege door in de laatste minuten te scoren. Luuk de Jong was tegen PEC Zwolle (1-2) het goudhaantje en straalde na afloop van oor tot oor. “Ja, ik weet het ook niet. Het is gewoon het geloof dat in het team zit”, vertelde de aanvaller voor de camera van FOX Sports.

De Jong opende de score in Overijssel, maar via Vito van Crooij werd het gelijk. PEC werd sterker en leek de overwinning voor het grijpen te hebben, maar in extremis ging het dus nog mis. “Ook al zit het soms niet mee en hebben we moeilijke fases, dan nog blijven we erin geloven. We hebben jongens die de bal altijd in de zestien kunnen brengen en dan moeten we mensen voor de goal hebben. Dan kun je ook in de laatste minuut scoren.”

De Jong erkende wel dat PSV het lastig had in het MAC3PARK Stadion. “Ik had een heel lange fase in de tweede helft het gevoel dat we erg onder druk stonden. Ik hoopte dat we die 1-1 vast konden houden. Dan konden we misschien loeren op een omschakelmomentje of op een kansje. Als hij dan zo op het einde valt, dan kun je ook niet meer van geluk spreken.”

“Het is gewoon een kwaliteit. Blijven geloven tot het einde. PEC had ook het gevoel dat er iets te halen viel en gaf steeds meer ruimtes weg. Daar kun je zelf dan van profiteren. En dan zo op het einde, dat is natuurlijk heerlijk.” De 27-jarige De Jong maakte alweer zijn tiende en elfde competitiedoelpunt tegen PEC, meer dan tegen welke tegenstander dan ook.