‘Echt schandalig, dat VAR-verhaal moet nu maar even stoppen’

De Graafschap verloor zaterdag met 0-1 van FC Groningen en Henk de Jong was na afloop kritisch op het optreden van Christiaan Bax. De trainer van de club uit Doetinchem vond de scheidsrechter en de videoarbitrage ondermaats, zo vertelde hij voor de camera van de NOS.

“Ik vind dat het VAR-verhaal nu even moet stoppen”, aldus De Jong. “Ik heb een paar dikke overtredingen gezien, op Daryl van Mieghem, op Erik Bakker... Echt schandalig. Die scheidsrechter moeten stoppen met de hele tijd die VAR erbij te halen. Gewoon fluiten voor overtredingen, bam. Overtreding is overtreding.”

WAT EEN FEEST!?? pic.twitter.com/RAj1DiUA79 — FC Groningen (@fcgroningen) 25 augustus 2018

De Graafschap zette in het laatste kwart meer aan en was twee keer dicht bij de gelijkmaker, via Stef Nijland en Jordy Thomassen. Bax trok uiteindelijk vier minuten bij, maar vanwege het tijdrekken van de Groningers had de blessuretijd volgens De Jong langer moeten duren. “Ik geef ze groot gelijk, maar ze hebben wel de hele tweede helft doodgemaakt.”

“De wedstrijd werd op het einde een ‘schijtlak’ en daar vind ik niets aan. Ik gun FC Groningen de punten en ze hebben terecht gewonnen, maar doe weer normaal!” De Graafschap begon het seizoen met een zege op Feyenoord, maar daar zijn nu dus nederlagen tegen NAC Breda en FC Groningen bij gekomen.