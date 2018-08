PSV ontsnapt opnieuw op miraculeuze wijze aan puntverlies

PSV is zaterdagavond op miraculeuze wijze ontsnapt aan puntverlies in de Eredivisie. De regerend landskampioen leek zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle op weg naar een gelijkspel, maar Luuk de Jong groeide in de derde minuut van de blessuretijd uiteindelijk toch uit tot matchwinner: 1-2. Het elftal van Mark van Bommel wist de 2-3 zege van afgelopen dinsdag op BATE Borisov in de play-offs van de Champions League zodoende een goed vervolg te geven.

PSV kende in de stromende regen een valse start. Mike van Duinen werd na een splijtende pass van Younes Namli in het strafschopgebied neergehaald door Jeroen Zoet, waarna de bal op de stip werd gelegd door arbiter Björn Kuipers. Van Duinen had PEC vervolgens vanaf elf meter zelf op voorsprong kunnen schieten, maar zijn strafschop werd gekeerd door Zoet, die zijn fout zo enigszins goed maakte. PSV herpakte zich daarna verdienstelijk. Een kopbal van Luuk de Jong werd na kwartier voetballen gekeerd door doelman Mickey van der Hart, waarna de rebound op miraculeuze wijze over werd gewerkt door Denziel Dumfries.

Kort daarna was ook Hirving Lozano dicht bij een treffer: de Mexicaan schoot na een zwakke terugspeelbal van Kingsley Ehizibue in het zijnet. De sterspeler van PSV trof in de eerste helft ook nog de lat, door de bal na een voorzet van Angeliño in één keer op de pantoffel te nemen. Kort daarna schoot Steven Bergwijn van afstand nog naast. De thuisploeg had na het flitsende begin weinig meer te zeggen en moest vier minuten voor rust uiteindelijk ook een doelpunt incasseren. Lozano bediende Luuk de Jong met een voorzet vanaf de linkerflank, waarna de spits met het hoofd de score opende.

PSV had de wedstrijd volledig onder controle en ging dan ook verdiend met een voorsprong rusten. Het elftal van Van Bommel kwam na de onderbreking echter andermaal ongeconcentreerd uit de startblokken en moest dat ditmaal wel bekopen met een tegendoelpunt. Vito van Crooy kwam op grote afstand van het doel van Zoet in balbezit, waarna de aanvaller ongehinderd aan de wandel kon met het leder. Van Crooy ontdeed zich met speels gemak van Dante Rigo, die na zijn winnende treffer van vorige week tegen Fortuna Sittard basisspeler was bij PSV, en haalde vervolgens van ruim twintig meter met succes de trekker over.

De gelijkmaker deed het duel volledig kantelen. PEC bleef eenvoudig op de been en was halverwege de tweede helft zelfs dicht bij de 2-1. Een afstandsknal van uitblinker Namli ging via de lat echter over. Even later was de middenvelder opnieuw gevaarlijk: na een voorzet vanaf links schoot hij wild over. PSV mocht sowieso van geluk spreken, want Kuipers liet twintig minuten voor tijd na Dumfries zijn tweede gele kaart te tonen, na een overduidelijke overtreding op Van Crooy. In de slotfase ging de storm van PEC enigszins liggen, waarna De Jong PSV in de extremis toch nog de punten bezorgde.