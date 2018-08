Zielinski en gouden wissel Mertens dompelen AC Milan in rouw

AC Milan is het seizoen begonnen met een nederlaag. De wedstrijd tegen Genoa werd vorige week vanwege het brugdrama geannuleerd en zaterdag was het team van Gennaro Gattuso niet opgewassen tegen Napoli. I Rossoneri genoten een 0-2 voorsprong, maar gingen toch nog onderuit in Stadio San Paolo: 3-2.

De openingstreffer van Giacomo Bonaventura was er een om in te lijsten. Na een voorzet van Suso legde Fabio Borini de bal al koppend terug en Bonaventura volleerde het leer op beeldschone wijze in de verre hoek van David Ospina: 0-1. Napoli had in de eerste helft meer balbezit, maar deed daar niet heel veel mee. José Callejón mikte naast en de scheidsrechter gaf geen strafschop na een duel tussen Davide Calabria en Mario Rui.

Op slag van rust kreeg Arek Milik nog een goede kans, maar de Pool vond Gianluigi Donnarumma op zijn pad. Milik kreeg van Carlo Ancelotti overigens de voorkeur boven Dries Mertens. In de tweede helft nam Milan binnen vier minuten verder afstand: Davide Calabria schoof de bal in de hoek nadat Suso had klaargelegd. Napoli gaf zich echter niet gewonnen en nadat Piotr Zielinski een goede kans had gemist, maakte hij er 1-2 en 2-2 van.

Na slordig balverlies van Milan en een pass van Lorenzo Insigne kon Zielinski met zijn linker laag afdrukken. Na 67 minuten nam de Pool eveneens de gelijkmaker voor zijn rekening door een afvallende bal uit een hoekschop tegen de touwen te werken. Napoli maakte de ommekeer compleet toen invaller Mertens na tachtig minuten tegen een lage voorzet van Allan aanliep en er 3-2 van maakte. Daar bleef het ook bij in San Paolo.