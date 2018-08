Huntelaar: ‘Er is altijd kritiek, maar wij staan achter de trainer’

Klaas-Jan Huntelaar scoorde zaterdagavond twee keer tegen FC Emmen (5-0) en werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald ten faveure van Kaj Sierhuis. De spits was graag blijven staan en laat zich in gesprek met Omnisport ook uit over de wedstrijd tegen Dynamo Kiev en over de kritiek op Erik ten Hag. De video is hieronder te bekijken.