Griezmann schiet Atlético te hulp; concurrent Arias valt geblesseerd uit

Atlético Madrid heeft in de tweede speelronde zijn eerste overwinning dit seizoen geboekt in LaLiga. Het elftal van trainer Diego Simeone maakte zaterdagavond op eigen veld zeker geen grootse indruk tegen promovendus Rayo Vallecano, maar trok de wedstrijd in de tweede helft uiteindelijk toch naar zich toe: 1-0.

Atlético speelde afgelopen maandag met 1-1 gelijk bij Valencia, terwijl Rayo Vallecano bij zijn rentree op het hoogste niveau met 1-4 klop kreeg van Sevilla. De nieuwkomer bleek geleerd te hebben van dat pak slaag, want Atlético had voor eigen publiek moeite met het creëren van kansen. Het grootste wapenfeit in de eerste helft was afkomstig van Thomas Lemar, maar zijn schot leverde uiteindelijk geen problemen op voor doelman Alberto García.

Domper op de eerste helft voor Atlético was het geblesseerd uitvallen van rechtsback Juanfran, tien minuten voor rust. Voormalig PSV’er Santiago Arias ontbrak nog in de wedstrijdselectie van Simeone, waardoor Thomas Partey als vervanger binnen de lijnen kwam. Atlético had het moeilijk met de stadsgenoot, maar achttien minuten na rust viel alsnog het bevrijdende doelpunt

Een hoekschop van Lemar werd met het hoofd verlengd door Stefan Savic, waarna Antoine Griezmann van dichtbij binnen tikte. De Frans international was vorige week tegen Valencia ook al belangrijk met een assist. Atlético speelde de wedstrijd in het laatste half uur professioneel uit en boekte zo de eerste driepunter van het nieuwe seizoen.