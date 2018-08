Ten Hag geniet: ‘Ik hoop dat hij bij Ajax blijft en ga er ook vanuit’

Hakim Ziyech speelde zaterdag opnieuw een belangrijke rol bij Ajax. De middenvelder opende de score, was betrokken bij meer aanvallen en werd na 78 minuten rust gegund door Erik ten Hag. De trainer bracht Dennis Johnsen binnen de lijnen en is als vanzelfsprekend blij met de aanwezigheid van Ziyech.

De coach erkende voor de camera van FOX Sports dat hij met Ziyech gesprekken voert over de toekomst: “Natuurlijk. Maar we kennen ook elkaars standpunten en die veranderen niet. Hij speelt heel graag voor Ajax en dat laat hij iedere wedstrijd zien. Hij speelt met veel liefde en plezier ook hier verder.”

Op de vraag waarom Ziyech zoveel energie in de wedstrijd legt, antwoordden Ten Hag: “Hij heeft gewoon veel plezier in het voetballen. Hij wil beslissend en bepalend zijn en dat is hij. Ik hoop dat hij bij Ajax blijft en ik ga er ook wel vanuit.” Over de wedstrijd was Ten Hag tevreden: “We hebben ze bij de strot gepakt en hebben ze geen kans gegeven.”

De twintigjarige Johnsen kwam zogezegd voor Ziyech binnen de lijnen. De Noor speelde zo zijn vijfde duel voor Ajax: “Hij heeft diepte in zijn spel, maar is er door zijn eigen gedrag een paar keer buiten gevallen in de voorbereiding. Johnsen is een jonge speler die af en toe schop onder de kont nodig heeft en hij moet leren wat hij wel en niet kan doen. De potentie heeft hij wel, maar hij moet elke dag alles geven”, aldus Ten Hag.